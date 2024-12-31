كامل الوزير: إيرادات السكك الحديد تجاوزت 12 مليار جنيه في 2024

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن تحقيق هيئة سكك حديد مصر إيرادات بلغت ما بين 12 إلى 13 مليار جنيه خلال 2024.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى تراوح إيرادات العام الماضي بين 8 إلى 8.5 مليار جنيه.

ونوه أن مصاريف التشغيل السكك الحديد تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، متابعا: «سيتبقى لنا 2 مليار جنيه سنساهم بها في أقساط وفوائد القروض التي أخذناها».

وأشار إلى مساهمة قطارات النوم وقطارات البضائع بشكل كبير في زيادة الإيرادات، موضحا أن قطارات البضائع تحقق دخلا يوميا يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين جنيه.

وأوضح أن الدعم الحكومي الموجه لسكك حديد مصر يقتصر على تغطية تكلفة امتيازات السفر لذوي الاحتياجات الخاصة، والطلبة، والموظفين، ومصابي العمليات الحربية، وأسر الشهداء، بقيمة 5.5 مليار جنيه سنويا، يتم الحصول عليها من وزارة المالية.