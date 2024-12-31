أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان إلى تسوية طلاق بعد 8 سنوات

توصلت أنجلينا جولي وبراد بيت إلى تسوية طلاق، وفقا لما ذكره محاميها يوم الاثنين، مما وضع حدا واضحا لواحدة من أطول حالات الطلاق وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ هوليوود.

وأكد محامي جولي جيمس سيمون لوكالة أسوشيتد برس أن الزوجين توصلا إلى اتفاق. وكانت مجلة بيبول قد أوردت نبأ التسوية في البداية.

وقال سيمون في بيان: "منذ أكثر من ثماني سنوات ، تقدمت أنجلينا بطلب الطلاق من السيد (براد) بيت. تركت هي والأطفال جميع الممتلكات التي شاركوها مع السيد بيت ، ومنذ ذلك الوقت ركزت على إيجاد السلام والشفاء لعائلاتهما. هذا مجرد جزء واحد من عملية طويلة مستمرة بدأت قبل ثماني سنوات. بصراحة ، أنجلينا مرهقة ، لكنها تشعر بالارتياح لأن هذا الجزء قد انتهى ".