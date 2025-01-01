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أعداد جريدة الشروق
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إعلان فترة ابتعاد رضا سليم عن الملاعب

الشروق
نشر في: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 11:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 11:49 م

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي فترة ابتعاد رضا سليم، لاعب الأحمر عن المباريات، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إصابة رضا سليم بقطع في غضروف الركبة، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد جاب الله في تصريحات عبر قناة الأهلي: "رضا سليم يحتاج للتدخل الجراحي وجاري الاتفاق مع خبراء أجانب بشأنه".

وأضاف: "اللاعب يحتاج تقريبا من 5 إلى 6 شهور للعودة إلى الملاعب، وقد تزيد أو تقل وفقًا لحالة اللاعب بعد الجراحة".

يُذكر أن رضا سليم كان قد أشار إلى أنه لم يشعر بأي آلام فور إصابته أمام شباب بلوزداد، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب بعدها بدقائق قليلة، ليطلب من الجهاز الفني للأهلي، استبداله.


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