ضبط صانع محتوى لابتزاز عائلات والتشهير بهم عبر مواقع التواصل بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية القبض على صانع محتوى، لاتهامه بابتزاز عدد من العائلات والتشهير بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي داخل نطاق المحافظة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد صُنّاع المحتوى بابتزاز بعض العائلات والتشهير بها في الدقهلية، ما استدعى فحص الواقعة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه، وتبين أنه صانع محتوى مقيم بمنطقة ميت غمر. وكشفت التحريات قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على توفير بيانات خطوط هواتف محمولة، والتحصل منهم على مبالغ مالية، ثم التنصل من التزاماته عقب ذلك.

كما تبين قيامه بإدارة قناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها في التشهير ببعض العائلات بالدقهلية، في إطار ممارسة أعمال الابتزاز.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.