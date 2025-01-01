تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد فى دور المجموعات بدوري الأبطال

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يستعد الفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة جديدة، أمام نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتى ستقام مساء الجمعة المقبلة.

وتقام مباراة شباب بلوزداد الجزائري والأهلي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة بعد غد الجمعة في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء، ثم السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في اطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

واكتسح فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الماضية بالقاهرة بنصف دستة أهداف، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ينتظر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: محمد الشناوى.

في خط الدفاع: أكرم توفيق ، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، يحي عطية الله.

في الوسط: أحمد كوكا ، مروان عطية، امام عاشور.

في الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام ابو على.