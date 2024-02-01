تراجع حاد لأسعار النفط بعد الزيادة المفاجأة في مخزون الخام الأمريكي

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سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعا حادا في تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعلان زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب تزايد المخاوف بشأن الطلب على الطاقة مع استمرار انكماش قطاع التصنيع في الصين.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 97ر1 دولارا أي بنسبة 5ر2% إلى 85ر75 دولارا للبرميل تسليم مارس المقبل، وتراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 16ر1 دولارا أي بنسبة 4ر1% إلى 71ر81 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزون الديزل.

وذكرت الإدارة أن المخزون ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 26 يناير الحالي بمقدار 2ر1 مليون برميل، في حين ارتفع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 23ر1 مليون برميل إلى 9ر421 مليون برميل.

كما أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء استمرار ضعف ثقة قطاع التصنيع في الصين خلال يناير الحالي.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني الصيني، ارتفع مؤشر مديري مشتريات شركات التصنيع الصينية الشهر الجاري إلى 2ر49 نقطة، بزيادة قدرها 2ر0 نقطة مئوية عن الشهر الماضي.

ورغم تحسن المؤشر، فإنه مازال أقل من مستوى 50 نقطة، حيث تشير قراءة المؤشر أقل 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وأكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

يذكر أن المؤشر مازال أقل من 50 نقطة منذ حوالي نصف عام.