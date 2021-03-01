الخارجية الروسية: موسكو سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة المتعلقة بنافالني

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الاثنين، إن موسكو سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي التي من المحتمل فرضها ضد مواطنين روس، على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، واصفا العقوبات الأوروبية بـ "الطريق المسدود".

وأضاف -في بيان الخارجية الروسية للصحفيين، تعليقا على العقوبات الجديدة المحتملة، ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية- "بالطبع سيكون هناك رد فعل من جانبنا"، متابعا " ليست مفاجأة بالنسبة لنا، لقد علقنا على الأمر أكثر من مرة.... الاتحاد الأوروبي يواصل السير في طريق غير قانوني بالمرة، إنه طريق مسدود له تأثير مدمر على العلاقات الثنائية ولا يصب في مصلحة الدول الأوروبية بأي شكل من الأشكال".

ويأتي ذلك فيما بدأت لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الأوروبي اليوم إجراءً فنيًا؛ لصياغة قائمة جديدة للعقوبات التي سيفرضها الاتحاد في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي، ومن المتوقع أن تستهدف القيود الجديدة أفراد روس ممن لعبوا دورًا في اعتقال نافالني، بحسب ما صرح به في الاتحاد الأوروبي لـ "سبوتنيك".