تعليم المنيا تعلن شروط العمل بلجان النظام والمراقبة والإدارة للدبلومات الفنية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن غدا الخميس الموافق ٢ مارس، ينتهي التقدم إلى لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة للدبلومات الفنية "زراعي، وصناعي، تجاري"، وذلك بمقر لجان النظام والمراقبة، استعدادا لامتحانات نهاية العام.

وأكد حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن هناك شروطا يجب توافرها في المرشحين، حددتها الوزارة للاشتراك في أعمال الامتحانات، ومنها درجة القرابة حتى الدرجة الرابعة.

وأضاف أن هناك عدة موانع تمنع من الموافقة على اختيار المتقدم، تمثلت في: الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة - ۱۹۹۲ ٢، والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة، وأن يكون المتقدم من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

وأكد أنه في حالة تقدم المرشح لأكثر من لجنة في ذات الوقت يستبعد من جميع اللجان، ولا يجوز للعضو التقدم لذات اللجنة التي سبق العمل بها، وألا يتقدم لأي لجان أخرى إلا بعد مرور عام على استبعاده من أي لجنة، على أن يسلم طلب التقدم بمقار لجان النظام والمراقبة، مرفق صحيفة أحوال، وصورة بطاقة الرقم القومي، وخطاب جزاءات يفيد بعد وجود جزاءات أو إحالته للمحكمة التأديبية.

وأوضح أنه عقب انتهاء مدة التقديمات، سيتم عقد المقابلات الشخصية والاختبارات بمقر اللجان بديوان المديرية يومي الأحد والاثنين المقبلين.