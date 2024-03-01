منظمة الصحة العالمية: الكارثة الإنسانية في غزة وراء مجزرة قافلة المساعدات

أرجعت منظمة الصحة العالمية، استشهاد عشرات الفلسطينيين عند وصول قافلة مساعدات، إلى الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والجوع المتزايد بين المدنيين وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل.



وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، في جنيف اليوم الجمعة: "المهم هو أن الفلسطينيين في أمس الحاجة إلى الغذاء والمياه العذبة وأية إمدادات يخاطرون بحياتهم للحصول على أي طعام وأية إمدادات لدعم أطفالهم وإعالة أنفسهم... هذه هي الدراما الحقيقية، هذه هي الكارثة الحقيقية هنا. الغذاء شحيح للغاية لدرجة أننا نرى حدوث مثل هذه المواقف".



وأشار ليندماير إلى أنه وفقا للسلطات في قطاع غزة، توفي 10 أطفال بالفعل منذ أكتوبر نتيجة لنقص الغذاء، مضيفا أنه من المحتمل أن تحدث المزيد من هذه الحالات.



وفي نهاية عام 2023، قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) أن نحو ربع من يعيشون في قطاع غزة المقدر عددهم بنحو 2ر2 مليون شخص سيتأثرون بالمجاعة في مطلع عام 2024.



وقال المتحدث باسم المكتب ينس لايركه، اليوم الجمعة، إن المكتب لا يزال يعمل على أساس هذه التقديرات، لكن ليس لديه أية إحصاءات حالية.