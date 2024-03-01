التحقيق في العثور على عامل مشنوقًا داخل منزله بالمنيا

كلفت النيابة العامة، إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن المنيا، بالتحقيق وكشف ملابسات العثور على جثة عامل مشنوقا، داخل منزله الكائن بحي جنوب بدائرة قسم المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة من الأهالي يفيد العثور على جثة خمسيني مشنوق داخل منزله بالعنوان المشار إليه، في ظروف غامضة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، تبين إنه مسن يدعي «ع -.- ع»، 57 عامًا، يعمل فني أجهزة كهربائية، مقيم بمنطقة التنظيم والإدارة بحي جنوب مدينة المنيا، جاري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وأخطرت النيابة الطب الشرعي للكشف على الجثة وإعداد تقرير حول وجود شبهة جنائية من عدمه، وطالبت النيابة إدارة البحث الجنائي بقسم اول شرطة المنيا بالتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.