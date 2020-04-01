أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 278 حالة.

وقال جابر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء - إنه تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، معلنا فتح المراكز الصحية من الأحد للخميس لإجراء مسحة الأطفال حديثي الولادة للتأكد من عدم إصابتهم بأمراض قد تسبب تلفاً للدماغ إذا لم تشخص مبكراً.

وبين أن لجنة الأوبئة قررت تأجيل تطعيمات الأطفال لمدة شهر أو 6 أسابيع، مؤكدا أن ذلك لا يؤثر على صحة الأطفال.

وأشار إلى أن التجمهر عند المراكز الصحية قد يؤدي لانتشار فيروس كورونا، والمطاعيم يكون لها تأثيرات على الأطفال من خفض مناعتهم وارتفاع درجة حرارتهم.