سلطنة عمان: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المسجلة في السلطنة 210 حالات ووفاة واحدة و34 حالة تماثلت للشفاء.

وأهابت الوزارة فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما أهابت جميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة مؤكدة أنه من خلال العزل الصحي والتباعد الاجتماعي يمكن وقاية الأنفس والأسر والمجتمع من فيروس كورونا .