2020 تشهد أسوأ موجات تصحر الغابات في الألفية الثالثة

كشف تقرير مشترك لجامعة ميريلاند، ومنظمة جلوبال فورست واتش تصحر 42 ألف كيلو متر مربع ضمن الغابات الاستوائية الأساسية وذلك بمعدلات تكاد تكون غير مسبوقة بالعقود الماضية.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن التقرير، أن الغابات الاستوائية فقدت 12 مليون هكتار منها 4.2 هكتار ضمن مساحات الغابات الأساسية التي يعد فقدانها أفدح من غيرها.

وأضاف التقرير، أن ذلك أعلى معدل تصحر غابات منذ بدئ توثيق التصحر فى الألفية الثالثة للغابات، بينما ارتفع المعدل بـ15% مقارنة بعام2019.

وبحسب جمعية الموارد العالمية، فإن غاز ثاني أكسيد الكربون المخزن تحت الغابات الأساسية المفقودة خلال 2020، والتي ستنطلق للهواء تعادل ما ينتجه عوادم أكثر من نصف مليار سيارة.

وأشار التقرير، أن البرازيل من أسوأ الدول تضررا إذ فقد الأمازون 1.7 مليون هكتارا أعلى بـ25% من ما فقده في 2019.

وتابع التقرير، أن تغير المناخ كان له دور كبير في رفع مستويات تصحر الغابات، إذ ارتفع المعدل بألمانيا ب3 مرات بسبب ارتفاعحرارة الجووفي استراليا بـ7 مرات بسبب حرائق الغابات.

ومن أكثر الدول تحسنا حسب التقرير إندونيسيا وماليزيا، وذلك بسبب السياسات البيئية التان تنتهجانها.

ويقول رود تيلور مدير قسم الغابات بالموارد العالمية، إن الإغلاق والجائحة لا علاقة لهما بتصحر الغابات في 2020، لكنه يرجح أن يكون للجائحة آثار مستقبلية سيئة مع تزايد توافد الكثيرين على مناطق الريف واتجاه كثير من الدول لاستغلال غاباتها بسبب الأزمات الاقتصادية.