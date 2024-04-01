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أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، اعتزام الحكومة إنفاق 17.7 تريليون وون (13.12 مليار دولار) للاستثمار في منشآت تطوير أدوية التكنولوجيا الحيوية ودعم الشركات الصغيرة في مجال التكنولوجيا الحيوية بحلول 2030.

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء، أن حزمة الدعم تتضمن مساعدات مالية بقيمة 4.2 تريليون وون من البنوك المملوكة للدولة.

وتستهدف كوريا الجنوبية إقامة سلسلة توريد محلية لصناعة التكنولوجيا الحيوية بما في ذلك المواد الخام والمنشآت، حيث تستهدف توطين تصنيع أدوية التكنولوجيا الحيوية بنسبة 15% بحلول 2030.

كما تستهدف الحكومة تخفيف القواعد التنظيمية للتكنولوجيا الجديدة لصناعة التكنولوجيا الحيوية.

كما تستهدف كوريا الجنوبية وصول قيمة صادراتها من الأدوية الحيوية إلى 10 مليارات دولار سنويا بحلول 2030.