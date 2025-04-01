منتخب جنوب إفريقيا يفوز على مصر في كأس إفريقيا للناشئين

تغلب منتخب جنوب إفريقيا للناشئين على نظيره مصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس إفريقيا تحت 17 عامًا.

وجاءت أحداث المباراة جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، حيث تقدم منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة الأولى، قبل أن يدرك أنس رشدي هدف التعادل لمصر في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 13، سجل أنس رشدي الهدف الثاني له ولمنتخب مصر، فيما سجل حمزة عبد الكريم الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 17.

وحصل منتخب جنوب إفريقيا على ركلة جزاء في الدقيقة 27 على حارس مرمى منتخب مصر، سجل منها الفريق الجنوب إفريقي الهدف الثاني، فيما جاء الهدف الثالث في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب جنوب إفريقيا من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 71، بينما حصل حارس مرمى منتخب مصر على بطاقة حمراء في الدقيقة 90، بعد عرقلة للاعب جنوب إفريقيا خارج منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد منتخب جنوب إفريقيا إلى النقطة الثالثة التي يحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بالتساوي مع بوركينا فاسو، فيما تجمد رصيد منتخب مصر بلا نقاط، بالتساوي مع الكاميرون.