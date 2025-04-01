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أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره الهلال السوداني، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

ويحل الهلال السوداني ضيفًا على الأهلي بملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي تأهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما تأهل كوصيف عن مجموعته الثانية، رفقة فريق أورلاندو بايرتس الذي تأهل كمتصدر للمجموعة ذاتها.

بينما تأهل الهلال السوداني إلى الدور ربع النهائي كمتصدر عن مجموعته برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي اليوم ضد الهلال السوداني على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

ويجلس على دكة الاحتياطي: عمر كمال وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا ومصطفى العش ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.