ينظم قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس احتفاليته الأولى باليوم العالمي لنظافة الأيدي تحت شعار "Lead the way for clean hands"

" قودوا المسيرة من أجل أيادي نظيفة"، تحت رعاية الدكتور على الأنورعميد كلية الطب والدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتورة مها حمدی رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، وذلك فى تمام الساعة التاسعة الأربعاء 3 مايو الجاري بمدرج البنهاوى بكلية الطب.

ويعقب ذلك ورشة عمل داخل قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بمشاركة نخبة من أساتذة كلية الطب.