محافظ سوهاج يوجه برفع حالة الطوارئ الطبية ودعم مصابي حادث طما وأسر الضحايا

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة بتقديم جميع أوجه الدعم الفوري لأسر ضحايا ومصابي حادث تصادم الدراجات البخارية الأليم الذي شهده مركز طما، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى طما المركزي لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمصابين.

كما كلف المحافظ أشرف محمد، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بالتنسيق المستمر مع الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين أولًا بأول، والتأكد من توفير جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وشدد المحافظ على جاهزية مرفق الإسعاف من خلال تخصيص سيارات إسعاف مجهزة لنقل أي حالة تستدعي رعاية طبية متقدمة إلى المستشفيات الجامعية أو المتخصصة على الفور.

كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج تصاريح دفن الضحايا، وتذليل أي عقبات أمام ذويهم فور صدور قرار النيابة العامة.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من الدراجات البخارية أثناء مشاركتها في موكب حفل زفاف على الطريق الزراعي الغربي (أسيوط – سوهاج).

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتقدم اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا متابعته الشخصية المستمرة لتداعيات الحادث وتوفير الرعاية الكاملة للمتضررين.