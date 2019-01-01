الولايات المتحدة: ضقنا ذرعا بهجمات الحوثيين المتكررة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "ضاقت ذرعا" من هجمات الحوثيين المتكررة، معتبرة أن هجوم الحوثي على مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس - أن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الصاروخي الحوثي على حي سكني في مأرب في 29 يونيو الماضي، والذي أودى بحياة مدنيين، بينهم طفل.

وأضاف أن هجوم الحوثيين في مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني، لافتا إلى أن اليمن يشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم.