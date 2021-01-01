نائب الرئيس اليمني يبحث مع قائد البحرية الأمريكية مهددات الأمن البحري

بحث نائب رئيس الجمهورية اليمنية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، مع قائد قوات البحرية الأمريكية الوسطى قائد الأسطول الخامس الفريق بحري براد كوبر، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية باليمن كاثي ويستلي، مواجهة التحديات ومكافحة التطرف والإرهاب بأشكاله المختلفة وتأمين خطوط الملاحة الدولية.

وناقش الجانبان - خلال لقائهما وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المختلفة بما فيها المجال العسكري.

وأشاد صالح، بدور القوات البحرية الأمريكية في مكافحة تهريب السلاح الإيراني لمليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية، وما تحقق في هذا الإطار من نجاحات، والجهود المتواصلة في مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة، متطلعًا إلى مزيد من الدعم لتعزيز قطاعات التأهيل والتدريب للوحدات المتخصصة، وقوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية والحد من نشاط المليشيات المهددة للأمن البحري الإقليمي والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، تحدث قائد قوات البحرية الأمريكية الوسطى قائد الأسطول الخامس عن الجهود الأمريكية في مكافحة التهريب وتدعيم الأمن البحري، مؤكدًا استعداد بلاده تعزيز ودعم هذه الجهود والتعاون المشترك بما من شأنه الحد من أعمال الإرهاب والتخريب.

آ ع س/أ م ط

/أ ش أ/

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