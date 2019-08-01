برلماني بارز في ألمانيا يدعم مشاركة بلاده في مهمة عسكرية لحماية مضيق هرمز

دعا نوربرت روتجن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، لمشاركة بلاده في مهمة عسكرية أوروبية، تضم فرنسا أيضا، لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز، على أن تكون هذه المهمة بالتوازي مع عملية "الحراسة" التي تقودها الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد أكد رفض بلاده المشاركة في مهمة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة للغرض نفسه.

ورأى روتجن، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن "أسباب المشاركة في مهمة أوروبية خاصة في الخليج تظل قائمة، حتى وإن قررت بريطانيا المشاركة في المهمة الأمريكية".

وشدد روتجن، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل: على أن "الوضع يتعلق بالمصالح الأوروبية، وليس البريطانية بشكل خاص"، وقال إنه من الضروري أن تتشكل مهمة أوروبية من مجموعة دول أوروبية، لابد أن يكون من بينها ألمانيا وفرنسا".

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد رفض باسم الحكومة الألمانية طلبا من حكومة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدعم تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز الذي يحظى بأهمية استراتيجية. ولم يتطرق ماس لما إذا كانت حكومة برلين ستسعى للإعداد لمهمة أوروبية.