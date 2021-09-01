الجيش اليمني يعلن مقتل 18 عنصرا من الحوثيين في كمين مسلح شرقي البلاد

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أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية اليوم الأربعاء بمقتل 18 عنصراً من مسلحي الحوثيين في كمين بجبهة المشجع غربي محافظة مأرب الواقعة شرقي البلاد.

وقال موقع"سبتمبر نت"، الناطق باسم الجيش إن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركزاً استهدف تحركات الميليشيا في الجبهة ذاتها، وألحقت بها خسائر في العتاد والأرواح، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وحتى اللحظة لم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر.

ومنذ أشهر يهاجم الحوثيون محافظة مأرب الإستراتيجية بمختلف الأسلحة بهدف السيطرة عليها كونها تعد أهم معاقل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.