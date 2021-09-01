الولايات المتحدة: هجوم الحوثيين الأخير على مطار بالسعودية يطيل الصراع ويفاقم الأزمة

أدانت الولايات المتحدة، بشدة اليوم الثلاثاء، هجوم الحوثيين الذي استهدف مطارا في مدينة (أبها) بالمملكة العربية السعودية؛ مما أدى لإصابة ثمانية مدنيين وإلحاق أضرار بطائرة تجارية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان صدر عن الوزارة اليوم - إنه منذ بداية العام، تعرضت السعودية لأكثر من 240 هجوما من جانب الحوثيين، بما عرض الشعب السعودي للخطر إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون في السعودية.

وأضاف أن الحوثيين كثفوا - كذلك - هجماتهم داخل اليمن في الأسابيع الأخيرة وخصوصا هجومهم على مأرب.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن هجمات الحوثيين تطيل أمد الصراع وتتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ومعاناة الشعب اليمني، كما تهدد جهود السلام في تلك الدولة.

ونوه إلى أن بلاده تدعو الحوثيين مجددا للالتزام بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.