أعرب الفنان راغب علامة، عن حبه الشديد للفنانة فيروز، قائلا: "فيروز هي دوائي الوحيد في كل حالاتي".

وأشاد خلال لقاء ببرنامج "يوم ليك" المذاع عبر شاشة "CBC" مساء السبت، بالموسيقار زياد الرحباني، واصفًا إياه بـ"العبقري"، قائلا: "من الظلم أن نقول عنه مجرد موسيقار، كل من يشاهد أعماله المسرحية في السبعينيات سيدرك أنه تنبأ بما يحدث في لبنان الآن، أنا شخصيا لا أستمع إلا لفيروز أو لزياد".

وروى تفاصيل لحظة تدمير منزله في انفجار مرفأ بيروت، قائلا إنه كان يقود سيارته قرب مدخل بيروت وعندما سمع صوت الانفجار ظنه في البداية عملية اغتيال، مضيفا أن قلقه ازداد على ابنه خالد الذي كان من المفترض أن يكون في المنزل وقت الانفجار، ولم يجب على اتصالاته.

وتابع علامة، وصف مشاعره في تلك اللحظات قائلا: "عشت 10 دقائق على الطريق أتخيل أنني سأسمع خبرا مؤلمًا عن ابني، كنت في حالة انهيار تام، قبل أن يتصل بي خالد ويخبرني أنه كان في مطعم خارج المنزل، ولم يصب بأذى".

واختتم: "عندما سمعت صوت ابني ووصلت إلى المنزل، قلت الحمد لله أن الضرر في الحديد، صحيح المنزل تدمر بالكامل؛ لكنها كانت أسعد لحظات حياتي على المستوى الشخصي؛ لأن ابني نجا".