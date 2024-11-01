 أمين عام مساعد المهن الطبية يطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية - بوابة الشروق
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أمين عام مساعد المهن الطبية يطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية

محمد فتحي
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 9:31 م | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 9:31 م

أدان أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، حوادث الاعتداء المتكررة على الأطقم الطبية، آخرها ما تعرض له الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، على يد أهالي مريضة كانت تخضع للعلاج بالرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة في المخ.

وطالب القاضي، في بيان له اليوم، بتغليظ عقوبة الاعتداء علي الأطقم والمنشآت الطبية، مؤكدا أن تلك الواقعة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، لذلك لابد أن يكون هناك رادع لكل من تسول له نفسه بذلك من خلال تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، خاصة وأن الاعتداء لم يكن على الطبيب فقط بل تم إحداث تلفيات في قسم الرعاية المركزة، مما أدى إلى توقف تلقي الخدمة لباقي المرضى وإحداث حالة زعر في المستشفى.

وأشار القاضي، إلى أن النقابة العامة للأطباء تتابع حالة الطبيب المعتدى عليه وقام نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، والأمين العام المساعد للنقابة خالد أمين، بزيارة إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، للإطمئنان حالة الطبيب المعتدى عليه، وتقديم كل سبل الدعم له.

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