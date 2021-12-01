السعودية تحتضن أكبر فعالية موسيقية على مستوى الشرق الأوسط

تحتضن العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر الجاري، مهرجان "ساندستورم" الذي يعد أكبر حدث موسيقي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" أنه سيشارك في مهرجان ساندستورم كبار الفنانين والموسيقيين العالميين.

ومهرجان ساندستورم من أبرز الفعاليات التي يدرجها تقويم الفعاليات والمواسم الذي أطلقته منصة "روح السعودية"، ليعرض جميع النشاطات السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم المقرر إقامتها خلال شتاء السعودية من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022.

ويستقطب المهرجان شريحة الشباب من الداخل والخليج والعالم، خاصة أن المهرجان الذي تنظمه "مدل بيست" ويستمر على مدار أربعة أيام سيقام على ثمانية مسارح يشارك فيها 200 فنان من أكبر الفنانين العالميين يمثلون"هولندا، ونيويورك، وكندا، وروسيا، وفلوريدا، وجدة، والقطيف وغيرها".



