سوريا ترسل تعزيزات إضافية إلى الحدود العراقية بعد تحرك مماثل من الحشد الشعبي

أكد مصدر في وزارة الدفاع السورية بالحكومة السورية المؤقتة، إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود مع العراق، ردًا على إرسال العراق تعزيزات كبيرة من قوات "الحشد الشعبي"- حسب وكالة سبوتنك الروسية.



وأعلن قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى قاطع عمليات الأنبار، ضمن خطة استراتيجية لتأمين الحدود، ومنع أي محاولات للتسلل أو تهديد أمن المنطقة- حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأكد مصلح أن "قاطع عمليات الأنبار، يشهد تعزيزات مستمرة لتأمين المنطقة الحدودية الحساسة، خاصة مع التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد".

وفي ذات السياق، قال المصدر في وزارة الدفاع السورية بالحكومة السورية المؤقتة: "نتفهم مخاوف الجانب العراقي الأمنية فيما يخص الحدود، ونؤكد ضرورة أن يكون الأمن من جهة الحدود العراقية بيد الدولة العراقية وليس الجماعات المسلحة".

وأضاف: "اتفقنا مع الوفد الأمني الاستخباراتي العراقي، الذي زار دمشق قبل 3 أيام، على تعزيز التنسيق الأمني لمحاربة تنظيم "داعش وضبط أمن الحدود".

وأشار إلى إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى حدود بلاده مع العراق، وأن قوات وزارته تنتشر في المعابر والنقاط الحدودية، وتعمل على إرسال تعزيزات إضافية قريباً إلى الحدود من جهة دير الزور، بحسب قوله.

كان وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، قد أجرى جولة تفقدية لقطعات الجيش العراقي في الشريط الحدودي مع سوريا الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للجيش العراقي، أن "وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، وصل إلى الشريط الحدودي مع سوريا، لتفقد قطعات الجيش العراقي وحرس الحدود".