القوات الروسية تقطع العديد من طرق إمداد أوكرانية في أوجليدار

قال إيجور كيماكوفسكي مستشار "القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية"، اليوم الخميس، إن القوات الروسية قطعت عدة طرق رئيسية في مدينة أوجليدار، تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لتسليم الذخيرة وإعادة نشر القوات.

وأضاف كيماكوفسكي إنه تم قطع العديد من الطرق الرئيسية التي تستخدمها القوات الأوكراينة لإيصال الذخيرة والقوى العاملة في أوجلدار، وفقا لوكالة (تاس) الروسية.

وأشار إلى أن القوات الروسية كانت تستخدم أسلوب "الكماشة" لمحاصرة أوجلدار ومدينة أرتيوموفسك (التي تسمى باخموت في أوكرانيا). وأضاف: "لقد انتهى الأمر تقريبا في أرتيوموفسك".

يشار إلى أن "دونيتسك" هو إقليم أوكراني منفصل وأعلن القادة الانفصاليون قيام جمهورية "دونيتسك" التي لم تلق اعترافا دوليا.

وانخرطت القوات الروسية في القتال من أجل أرتيوموفسك في الأشهر الأخيرة.. وقال دينيس بوشلين زعيم دونيتسك في وقت سابق إن الاستيلاء على المدينة سيسمح للجيش بمواصلة التقدم في شمال المنطقة.

وقال مسؤولو دونيتسك أيضا إن الاستيلاء على أوجلدار، وهو مركز لوجستي مهم، سيجعل من الممكن قطع الإمدادات عن القوات الأوكرانية المتمركزة على طول خط جبهة مارينكا، حيث يتم تنفيذ هجمات القصف على الجزء الغربي من دونيتسك.