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تشهد مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، انتعاشًا كبيرًا في حركة الرحلات البحرية خلال الفترة الحالية، مع تزايد أعداد السياح الوافدين للاستمتاع بمياه البحر الأحمر، الذي يعد واحدا من أبرز المقاصد العالمية للأنشطة البحرية والترفيهية، واستأنفت الرحلات البحرية والحركة الملاحية للسفن والعائمات الصغيرة والكبيرة ورحلات الكروز.

ويعكس هذا الانتعاش تعافي القطاع السياحي في الغردقة؛ لتصبح الرحلات البحرية وجهة أساسية للسياح من مختلف الجنسيات سواء للاستمتاع بالغوص، أو رحلات السفاري البحرية، أو رحلات الاستجمام اليخوت والقوارب.

وقال إسلام حمزة مرشد سياحي بالبحر الأحمر، إن أبرز الجنسيات الوافدة للرحلات البحرية هم الألمان والإنجليز والإيطاليين والتشيك، بجانب تزايد ملحوظ للسياح القادمين من دول أوروبا الشرقية مثل بولندا وسلوفاكيا، وتركيا والصين.

وأشار إلى أن هناك عودة تدريجية للسياح العرب، وخاصة من دول الخليج العربي؛ للاستمتاع بالأنشطة البحرية خلال فصل الشتاء.

وكان المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أعلن إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، على مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية؛ حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.