تدريبات تأهيلية للمثلوثي في مران الزمالك استعداداً للمصري

واصل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التاهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء المصري المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض المثلوثي مجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية في صالة الجيمانيزيوم، طبقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في الركبة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.