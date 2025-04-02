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أكد ستيف باركر، المدير الفني لفريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي، أن فريقه ظهر بمستوى مميز خلال الشوط الأول من مباراته أمام الزمالك في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي تصريحاته عقب اللقاء، قال باركر:"قدمنا أداءً جيدًا ودخلنا المباراة بثقة كبيرة، وتمكنا من إنهاء الشوط الأول ونحن الطرف الأفضل."

وأضاف: "في الشوط الثاني، تغيرت ديناميكية المباراة، وكان الزمالك أكثر خطورة، لكننا تمكنا من الحفاظ على نظافة شباكنا. المنافس منحنا بعض الفرص بسبب الأخطاء التي ارتكبها."

وتابع المدرب الجنوب أفريقي: "سنذهب إلى القاهرة بثقة كبيرة، وهدفنا تقديم مباراة قوية هناك."

واختتم حديثه قائلاً: "نحن سعداء بالخروج بشباك نظيفة، لكن علينا القتال في لقاء الإياب لضمان التأهل."

يُذكر أن الزمالك تعادل سلبيًا مع ستيلينبوش في المباراة التي أُقيمت على ستاد كيب تاون، ضمن ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.