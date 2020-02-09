جوميز: أتمنى الاستمرار مع الإسماعيلي لهذا السبب

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كشف الفرنسي ديدية جوميز، المدير الفني للإسماعيلي، أسباب رغبته في الاستمرار مع الجهاز الفني للدراويش خلال المرحلة القادمة.

وقال جوميز في تصريحات تلفزيونية لقناة"صدى البلد": "بحماس شديد أتمنى أن أستمر مع الاسماعيلي".

وأضاف: "رغبتي هي الاستمرار مع الإسماعيلي لسببين أولهما الأجواء داخل النادي والترابط وضغط الجماهير ومجلس الإدارة وحرصهم على التتويج بالبطولات".

وأكمل: "السبب الثاني هو عندما تعاقد معي مجلس الإدارة أكد على أهمية الفوز بالبطولة العربية، ونحن قطعنا شوطا كبيراً في الفوز على الرجاء بذهاب نصف نهائي المسابقة، لذا أتمنى الاستمرار معهم، وينقصني خطوة واحدة للتتويج بالبطولة العربية".

وتابع: "عقدي سينتهي مع نهاية بطولة الدوري العام وليس في 30 يونيو كما يقال، وإذا عاد الدوري انا مستمر، هذا الطبيعي".

وأختتم المدرب الفرنسي: "لا انشغل بالتقارير التي تشير أن الإسماعيلي يتفاوض مدربين جدد للتعاقد معهم، واعتبرها اخبار كاذبة".