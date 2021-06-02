السيطرة على حريق داخل محل بأحد العقارات بوسط القاهرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب مساء اليوم الثلاثاء، بأحد المحلات الكائن داخل أحد العقارات بمنطقة حى عابدين ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وكان اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، تلقى إخطارا من غرفة عمليات نجدة، قد تلقى بلاغا بنشوب حريق فى عقار بوسط القاهرة، وفور انتقال قوات الدفاع المدنى تبين أن الحريق اندلع داخل أحد المنازل وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما يتم حاليا إجراء عمليات التبريد؛ لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وتبين أن الحريق نشب داخل محل خاص بأدوات الإضاءه ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها للأدوار العليا.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات لسحب أي كثافات قد تحدث، فيما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا فى محيط الحريق لمساعدة قوات الدفاع المدني على السيطرة.