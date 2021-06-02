 السيطرة على حريق داخل محل بأحد العقارات بوسط القاهرة - بوابة الشروق
الأربعاء 2 يونيو 2021 3:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

السيطرة على حريق داخل محل بأحد العقارات بوسط القاهرة

محمد أبوعوف
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 2:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 2:37 ص

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب مساء اليوم الثلاثاء، بأحد المحلات الكائن داخل أحد العقارات بمنطقة حى عابدين ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وكان اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، تلقى إخطارا من غرفة عمليات نجدة، قد تلقى بلاغا بنشوب حريق فى عقار بوسط القاهرة، وفور انتقال قوات الدفاع المدنى تبين أن الحريق اندلع داخل أحد المنازل وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما يتم حاليا إجراء عمليات التبريد؛ لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وتبين أن الحريق نشب داخل محل خاص بأدوات الإضاءه ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها للأدوار العليا.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات لسحب أي كثافات قد تحدث، فيما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا فى محيط الحريق لمساعدة قوات الدفاع المدني على السيطرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك