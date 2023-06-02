السفير الصيني: ربما يكون من الصعب على جميع الأطراف في الصراع الروسي الأوكراني إجراء محادثات مثمرة

ذكر السفير الصيني، لي هوي أنه ربما يكون من الصعب على جميع الأطراف في الصراع الروسي الأوكراني، أن يجتمعوا لإجراء "محادثات مثمرة" وهو مؤشر على تعقيد الوضع، فيما تحاول بكين التوسط للتوصل لاتفاق سلام.

وتم تكليف لي، الممثل الخاص الصيني لشؤون "أوراسيا"، بدعم جهود بكين للتفاوض من أجل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكان يتحدث إلى الصحفيين في بكين، في أعقاب زيارته الأخيرة إلى أوكرانيا وروسيا والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف لي أن مخاطر التصعيد في الحرب مازالت كبيرة. وتابع أن الصراع "وصل إلى طريق مسدود وساحة المعركة يسودها عدم اليقين". وأوضح أنه كان من الضروري بالنسبة لبعض الأطراف أخذ زمام المبادرة لإيجاد حل.

كان الرئيس الصيني شي جين بينج، وهو من أكبر الداعمين الدبلوماسيين لروسيا، أعلن عن الخطة لإرسال مبعوث إلى أوكرانيا، خلال مكالمته الأولى مع الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، منذ العملية العسكرية الروسية، وهي جزء من مخطط أوسع نطاقا لإنهاء حرب، أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بمختلف أنحاء العالم.

وتضمن اقتراح بكين دعوة لوقف إطلاق النار وهو ما رفضته أوكرانيا وأمريكا وحلفاؤهما ، نظرا لأنه سيساعد روسيا بشكل فعال في تعزيز مكاسب إقليمية.