رئيس النواب الليبي يبدأ زيارة رسمية إلى موسكو لبحث إعلان القاهرة

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق، أن رئيس المجلس عقيلة صالح وصل إلى موسكو اليوم الخميس، لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس بشأن الأزمة الليبية.

وقال بلحيق - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "نعم لقد وصل رئيس المجلس اليوم إلى العاصمة الروسية".

من جانبه، أوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، عبد الكريم المريمي، أن عقيلة صالح يرافقه في زيارته إلى موسكو اليوم وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة".

يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلامية ليبية، بأن صالح وصل موسكو في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين الروس آخر تطورات الأزمة في بلاده، وعلى رأسها إعلان القاهرة.

وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميدة حومة -وفقا لبوابة افريقيا الاخبارية- أنه قد أعلن في وقت سابق عن "ترتيب لزيارة للمستشار لعقلية صالح، إلى روسيا بداية من شهر يوليو الحالي لبحث العديد من القضايا، وكذلك بحث مخرجات مؤتمر برلين، وأيضا مبادرته للمحاولة في الدفع بهذا الاتجاه، وهو وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، ودعم الجهود الروسية الرامية لهذا الاتجاه.