 تدريبات بدنية مكثفة لفريق سلة الأهلي استعدادا لعودة النشاط - بوابة الشروق
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تدريبات بدنية مكثفة لفريق سلة الأهلي استعدادا لعودة النشاط

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 2 يوليه 2020 - 11:20 م | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2020 - 11:20 م

خصص أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، فقرات بدنية مكثفة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، في الملاعب المفتوحة بفرع مدينة نصر.

وحرص توفيق على رفع الحمل البدني للاعبي الفريق بصورة تدريجية، بعد عودة اللاعبين إلى التدريبات، عقب فترة طويلة من التوقف، منذ تفشي وباء كورونا.

وقرر الجهاز الفني خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية لعدة أيام، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية والفنية، مع التشديد التام على الالتزام بالتعليمات الاحترازية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة.

وعاد الفريق إلى استئناف التدريبات، بعد أن تم القيام بعمليات تطهير وتعقيم شاملة، إلى جانب التزام الجهاز الفني واللاعبين والطاقم الطبي والإداري بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الجميع.


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