عريبي: مرتضى منصور أبلغ وزير الرياضة بالموافقة على استكمال الدوري

أكد فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أبلغ أشرف صبحي، وزير الرياضة بموافقته على استكمال الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وعقد أشرف صبحي جلسة مع عريبي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد.

وقال عريبي تصريحات إذاعية لراديو «أون سبورت»: «مرتضى منصور أكد للوزير أنه لا مشكلة لديه بشأن استكمال الموسم، كما أبلغ الوزير بقرار استكمال الدوري وعمل المسحات للاعبين».

وأضاف رئيس طنطا: «شرحنا وجهات نظرنا للوزير، كنت متواجد أنا ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد، ومرتضى منصور رئيس الزمالك، وتحدثنا عن كيفية انتظام المسابقة خلال الفترة المقبلة، قمنا بعرض المشاكل التي قد تواجه الأندية ووجدنا استجابة من الوزير بشأن حل تلك المشاكل».

وتابع: «بالنسبة لنادي طنطا، طلبت من الوزير إقامة معسكر مغلق للاعبين لتجنب زيادة عدد المصابين، خاصة وأن معظم لاعبي طنطا من خارج المدينة، حصلت على وعد من الوزير بحل الأزمة، إلى جانب الحصول على مساعدات مالية لتسهيل استكمال الدوري».