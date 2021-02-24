 الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في محافظة مأرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في محافظة مأرب

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 10:26 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 10:27 م

كبد الجيش اليمني اليوم الجمعة، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خسائر فادحة في العتاد والأرواح في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت"، أن الجيش اليمني خاض معركة امتدت لساعات، أحبط فيها هجوما للمليشيا حاولت من خلاله التقدم إلى مواقع الجيش في جبهة صرواح، ما أسفر عن سقوط عدد من عناصر المليشيا المهاجمة، بين قتلى وجرحى ولاذ من بقي منها بالفرار.

وفي سياق متصل، شنت مدفعية الجيش اليمني قصفا مكثفا على مواقع وتحصينات وتعزيزات المليشيات تمكنت خلالها من تدمير طقم وقتل وجرح من كان على متنه، وإلحاق إضرار مادية وبشرية في مواقع متفرقة أخرى في الجبهة.

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