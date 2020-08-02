مصرع وإصابة 17 شخصا من أسرة واحدة في حادث مروري بالشرقية

لقى 3 أطفال مصرعهم وأصيب 14 شخصا أخرين من أسرة واحدة إثر انقلاب ميكروباص بالقرب من قرية العزيزية بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مستشفى منيا القمح المركزى بوصول 17 من أسرة واحدة مصابين بنزيف في المخ وكسور متعددة، وأن 3 أطفال منهم لفظوا أنفاسهم (9 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات).

وتبين من التحريات أن الضحايا استقلوا الميكروباص للتوجه لأقاربهم لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، وبالقرب من قرية العزيزية اختلت عجلة القيادة في يد سائقها واصطدم بدراجتين ناريتين مما أدى لانقلاب الميكروباص على جانب الطريق، وأنه لا توجد شبهه جنائية في الحادث.. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.