الشرطة الإندونيسية تغلق موقع تعدين غير قانوني

أغلقت شرطة جورونتالو موقعا يشتبه في استخدامه للتعدين غير المشروع عن الذهب في قرية تولابولو الشرقية التابعة لمنطقة بوني بولانجو، بعدما عثر عناصرها على أدلة تشير إلى وجود أنشطة تعدين في الموقع، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وقال المفتش العام لشرطة جورونتالو، ويدودو، اليوم السبت، إن المحققين فرضوا طوقا أمنيا حول مداخل المناجم التي يشتبه في استخدامها في عمليات التعدين غير القانونية.

وأضاف: "إلى جانب مداخل المناجم، قمنا أيضا بإغلاق المناطق المستخدمة في معالجة المواد المستخرجة من التعدين."

واستهدفت حملة المداهمة منطقة 3 باتو جيرجاجي في قرية تولابولو الشرقية، بمقاطعة جورونتالو، حيث تشتبه السلطات في تنفيذ عمليات تعدين غير قانونية عن الذهب.

وقاد العملية مساعد مفتش الشرطة إمام أنسياري رامبي، بمشاركة تسعة عناصر من وحدة الجرائم الخاصة، وفريق العمليات التكتيكية في بريموب، إضافة إلى محققين من شرطة بوني بولانجو.