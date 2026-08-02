وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يجتمعون الثلاثاء بشأن أزمة سبتة

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أنه من المقرر أن يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك وسط قلق متزايد في الاتحاد الأوروبي عقب تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا.

وكتب مارتن على منصة "إكس" اليوم السبت: "بصفتنا أصحاب الرئاسة، ستدعو أيرلندا إلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمجلس العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، برئاسة جيم أوكالاهان، لمناقشة التطورات في سبتة".

وتتولى أيرلندا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ويشغل أوكالاهان منصب وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا.

ووفقا للمعلومات الواردة، سيناقش المسؤولون التطورات الجارية في سبتة.

وأضاف مارتن: "ما زلنا على اتصال وثيق بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، ونواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وخلال الأيام القليلة الماضية، وصل ما بين 50 ألفا و60 ألف شخص إلى سبتة قادمين من المغرب، بينما لقي 67 شخصا على الأقل حتفهم أثناء المحاولة، فيما واصلت خدمات الطوارئ عمليات البحث في البحر.