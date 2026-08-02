باكستان ترحب بالتطورات الإيجابية في خطة السلام في غزة

رحبت باكستان اليوم السبت بالتطورات الإيجابية بقيادة مجلس السلام في سبيل تطبيق خطة السلام في غزة، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صحفي: "تعرب باكستان أيضا عن إشادتها بالدول الوسيطة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر وتركيا، على جهودها المتواصلة وتتوقع أن تفضي هذه التطورات إلى التنفيذ الكامل لجميع الالتزامات الواردة في خطة السلام في غزة".

وذكر المتحدث أن باكستان تثق في أن هذه الجهود ستسهم في تحقيق الحق الثابث للشعب الفلسطيني في تقرير المصير عبر عملية سياسية موثوقة محددة بإطار زمني وتتماشى مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف أن هذه العملية يجب أن تفضي في النهاية إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيا وقابلة للاستمرار، على أساس حدود ما قبل عام 1967، عاصمتها القدس الشريف.