عطل مفاجئ بمحول رئيسي يقطع الكهرباء عن 10 قرى في طهطا بسوهاج

انقطعت خدمة الكهرباء عن 10 قرى تابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، اليوم، عقب عطل فني طارئ أصاب أحد المحولات الرئيسية المغذية للمنطقة بالتيار الكهربائي.

وأدى العطل إلى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن القرى المتضررة، ما استدعى تحرك شركة توزيع الكهرباء فور تلقي البلاغ، حيث انتقلت فرق الطوارئ والصيانة التابعة للشركة إلى موقع المحول لبدء أعمال الإصلاح، والوقوف على أسباب العطل.

وأكدت مصادر فنية أن أعمال إصلاح العطل جارية على مدار الساعة، لحصر الأعطال ومعالجتها، مشددة على متابعة الموقف أولًا بأول، لحين الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح وعودة التيار الكهربائي بشكل كامل إلى القرى المتأثرة.