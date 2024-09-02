استمرار تراجع أسعار النفط مع اتجاه أوبك بلس لزيادة الإنتاج

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين، بتراجع جديد بعد تراجعها خلال الأسبوع الماضي في ظل اعتزام تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط المضي قدما في خططه لزيادة الإنتاج اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، في الوقت الذي تتزايد فيه الصعوبات الاقتصادية في الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تراجع نحو 76 دولارا للبرميل بعد تراجعه يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي بأكثر من 2%. كما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بحوالي 73 دولارا للبرميل.

يذكر أن تجمع أوبك بلس الذي يضم 23 دولة مصدرة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا يعتزم زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول أكتوبر، في إطار خطة تستهدف التراجع تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج التي بدأت في 2022.

يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس استمرار انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الرابع على التوالي خلال الشهر الماضي مع تزايد حدة أزمة القطاع العقاري مما يزيد المخاوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يأتي ذلك في حين فقد سعر النفط الخام خلال الشهر الماضي أكبر مكاسب العام الحالي مع تزايد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد العالمي. واشتدت حدة تقلبات الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة حيث سجلت الأسعار أكبر تقلبات يومية لها خلال أغسطس الماضي.

وبحلول الساعة الثانية عشرة ظهرا تقريبا تراجع سعر خام برنت بنسبة 8ر0% إلى 33ر76 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7ر0% إلى 02ر73 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.