قال الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن روسيا في عام 2005 أنشأت خطًا لنقل الغاز من أراضيها إلى ألمانيا، يمر بدولة أوكرانيا، مشيرًا إلى أن تأخر كييف عن سداد مستحقات موسكو، أدى إلى قرار الأخيرة بقطع إمدادات الغاز.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن قطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا، تسبب في مشكلة كبيرة بدول غرب أوروبا، خلال فصل الشتاء، لافتًا إلى أن الأمر دفع المستشار الألماني، للتفكير في إنشاء خطوط غاز بحرية للربط بين روسيا وألمانيا مباشرة.



ولفت إلى أن «بولندا اعترضت على إنشاء الخط؛ لأنه يمر بالقرب منها، كما أن منطقة بحر البلطيق شهدت حروبًا عديدة، وهو ما جعل محيطها مليئًا بالمتفجرات وكيماويات سامة»، قائلًا إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التقت زعماء بولندا، وأقنعتهم بالموافقة على إنشاء خط نورد ستريم 1.



وأوضح عضو المجلس الاستشاري للرئيس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نصح بعدم إنشاء خط نورد ستريم 2، منعًا لاعتماد أوروبا بصورة كبيرة على روسيا في مسألة الغاز الطبيعي، مضيفًا أن وزير خارجية ألمانيا صمم على تنفيذ الخط، دون تدخل من الدول الأخرى.



وعن تسرب الغاز بـ«نورد ستريم 1 و2»، عقب: «لا أحد يعلم بوجود بقايا للمتفرجات في البحر، وقد تنفجر إحداها مع الأمواج وحركة البحار، لكن الانفجار في 4 مناطق مختلفة احتمال ضئيل جدًا».



ورجح أن يكون التسرب نتيجة لخطأ في تشغيل الخط، مضيفًا: «الغاز يجب أن يستمر تدفقه في المواسير بصورة دورية، الإعلام يحاول الترويج على أن التسريب بفعل فاعل، لكن يمكن أن يكون لسبب آخر ولا يستطيعون الإفصاح عنه».



وتابع: «عند إغلاق المحبس من ناحية الجانب الألماني، قد يرتفع الضغط ويؤدي إلى انفجار في الخط ببعض المناطق، الخطأ قد يكون غير مقصود وإنما عن جهل، فروسيا تضخ الغاز بضغط عالٍ جدا ليسير مسافات طويلة 1200 كم، لو أغلق المحبس من ناحية ألمانيا والضغط مستمر من روسيا، فالضغط يرتفع في الماسورة بالكامل، والمناطق الأخيرة غير مصممة لاستيعاب الضغط العالي، الأمر الذي يؤدي لاحتمال انفجار».



