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الرئيس السيسي يكشف عن مصدر مياه العاصمة الإدارية الجديدة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 2:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 2:49 ص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصدر مياه العاصمة الإدارية الجديدة هي محطة المعالجة الموجودة على طريق السخنة.

وأضاف الرئيس خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد: «المياه دي بتتعالج واتعلمت لها شبكة للقاهرة الجديدة وللعاصمة».

وأشار إلى إجراء معالجة للمياه لتكون صالحة لري الحدائق، والاستفادة منها في تحقيق البهجة.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.

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