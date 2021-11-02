سياحة النواب توصي برفع سرعة الإنترنت داخل الفنادق والمنتجعات السياحية

أوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي رئيس اللجنة، في اجتماعها مساء أمس، بمخاطبة وزارة السياحة والآثار لموافاة اللجنة بشأن ما تم تنفيذه في ضوء مخاطبة الوزارة لغرفة المنشآت الفندقية والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية رفع سرعات الإنترنت داخل الفنادق والمنتجعات السياحية.

وأكدت اللجنة، أنه لابد من توفير شبكة "واي فاي" بسرعة جيدة داخل المناطق السياحية والفنادق ذات الخمسة نجوم والأربعة نجوم والفنادق العائمة والمزارات لتتناسب مع مكانة مصر الدولية، وإرسال صورة جيدة للسياح يتم تناقلها بين ذويهم بعد العودة لبلادهم عن مصر وآثارها وما تمتعوا به من راحة ومستوى عالٍ من خدمات الاتصالات أثناء رحلاتهم في هذه المناطق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لاستعراض الردود الواردة من الوزارات المعنية علي توصيات اللجنة، وإعداد حصر بالتوصيات التي أقرتها اللجنة ولم يرد إليها رد بشأن ما تم فيها.