المرشد الإيراني يتوعد واشنطن وإسرائيل بـ رد صارم على ما تفعلانه ضد محور المقاومة

توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، واشنطن وإسرائيل بـ«رد صارم» على ما تفعلانه ضد طهران ومحور المقاومة.

جاء ذلك خلال استقباله صباح السبت، جمعًا من الطلاب والتلامذة الإيرانيين، بمناسبة يوم الطالب واليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في إيران.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء: «من أجل مواجهة الاستكبار، سنفعل بالتأكيد كل ما يجب القيام به من أجل إعداد الشعب الإيراني، سواء على المستوى العسكري أو التسليح أو الشئون السياسية».

وأشار إلى أن «الأعداء - بمن فيهم أمريكا والكيان الصهيوني - سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة»، بحسب تعبيره.

والاثنين الماضي، جددت إيران تأكيدها على استخدام كل الإمكانيات المتاحة للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته عليها إسرائيل يوم 26 أكتوبر الجاري.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن مصدر - لم تسمه - ترجيحه أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي الأخير على طهران سيأتي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل.

وأكد المصدر لشبكة «سي إن إن» أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران سيقابل برد وصفه بـ«الحاسم والمؤلم».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها السبت الماضي، وفق ما نقلته «رويترز».

والأحد الماضي، أبلغت إيران الأمم المتحدة احتفاظها بحق الرد على «العدوان الإجرامي الإسرائيلي»، في ظل تأكيدات إيرانية مستمرة في هذا الصدد.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن الوزير عباس عراقجي، أبلغ ذلك للأمين العام للأمم المتحدة، ودعا في رسالة وجهها له إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.