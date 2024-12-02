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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. انعقاد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

هايدي صبري
نشر في: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 9:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 9:08 ص

ينعقد اليوم الاثنين، مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وأمينة محمد نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، وبمشاركة ١٠٣ وفود للدول والمنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات المالية.


ويأتي عقد المؤتمر في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

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