تفاصيل جديدة حول مقترح حزب الوفد بإلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخولهم الشهرية بالدولار

أعلن حزب الوفد، أنه في إطار دعوة بيت الأمة للتكاتف مع الدولة فإن مقترحنا بشأن تحويل المصريين العاملين بالخارج لجزء من الدخل يأتى لزيادة التحويلات الخارجية ودعم الدولة في خطتها للقضاء علي السوق السوداء.
وذكر الوفد فى بيان له اليوم، أنه في الوقت الذي يقترح أن يقوم المصريين العاملين بالخارج بالمبادرة بتحويل جزء من راتبهم لداخل البلاد وهو الأمر الذي ينطلي علي العاملين منهم فقط أصحاب الإقامة المؤقتة وليس المقيمين بالخارج إقامة دائمة (المهاجرين)، كما يؤكد أن المبادرة تكون بتحويل جزء من الدخل وليس استقطاع من الراتب أو فرض ضرائب كما يروج البعض.
وأكد الحزب في بيانه أن دعوة المصريين بالخارج للمبادرة بتحويل جزء من راتبهم للداخل ليست إلا توجه خالص نحو دعم الوطن في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقبل يومين، وجه الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد المصري، والمرشح الرئاسي السابق، الهيئة البرلمانية للحزب، بتقديم اقتراح بمشروع قانون بقيام العاملين في الخارج بتحويل 20٪ من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، مع توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين.