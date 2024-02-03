تفاصيل جديدة حول مقترح حزب الوفد بإلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخولهم الشهرية بالدولار

أعلن حزب الوفد، أنه في إطار دعوة بيت الأمة للتكاتف مع الدولة فإن مقترحنا بشأن تحويل المصريين العاملين بالخارج لجزء من الدخل يأتى لزيادة التحويلات الخارجية ودعم الدولة في خطتها للقضاء علي السوق السوداء.